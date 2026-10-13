Iran : pour Trump, la Chine et la Russie ont « trop à perdre » en soutenant Téhéran

Depuis le début de la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, la question du soutien que reçoit Téhéran de ses alliés occupe une place centrale. Sur Truth Social, le 12 octobre, Donald Trump a affirmé que Pékin et Moscou n’aident pas Téhéran. Selon lui, les deux puissances ont « trop à perdre » pour le faire, et Washington le saurait très vite.

Des soupçons récurrents, des démentis constants

En mars 2026, le Washington Post a rapporté que Moscou aurait transmis à Téhéran des renseignements sur la position de navires et d’avions américains, ce que le Kremlin a régulièrement démenti. En avril, Donald Trump a évoqué un possible « cadeau de la Chine » à l’Iran, et Pékin a répondu qu’il respectait scrupuleusement ses obligations internationales. Le président américain avait déjà exprimé sa confiance en juillet, affirmant croire la parole de Xi Jinping et de Vladimir Poutine.

Dans son message du 12 octobre, il écrit : « Je vois tant de commentaires de la part des Morons et des Fous de la Gauche Radicale affirmant que la Chine et la Russie aident la « merveilleuse » République islamique d’Iran. S’ils le font, c’est à un niveau très faible, mais je ne crois pas du tout qu’ils le fassent. Ils ont trop à perdre, et nous le saurions, et le saurions très rapidement ! Merci pour votre attention à cette affaire. »

Cette position intervient alors que Washington enquête sur de possibles ventes d’informations de Moscou et Pékin à Téhéran. Les deux capitales dénoncent les frappes contre l’Iran, mais se gardent de promettre un soutien militaire direct.