Jeff Bezos estime que l'IA pourrait permettre de vivre en travaillant trois jours par semaine

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, dit croire que l’intelligence artificielle changera le rapport des Américains au travail. Interrogé par Fox News mercredi 7 octobre 2026 aux États-Unis, il a affirmé que certaines personnes pourraient se dire : « Je peux faire vivre ma famille en travaillant trois jours par semaine. » À ceux qui annoncent des suppressions d’emplois en masse, il est plutôt catégorique : « Il se trouve que je ne suis pas d’accord avec ces gens intelligents. ».

Un second salaire qui deviendrait facultatif

Face à l’animateur Bret Baier, Bezos a développé son raisonnement. En effet, il estime que dans les couples où les deux conjoints travaillent, l’un des deux pourrait juger que le second revenu n’est plus indispensable et quitter son poste. Selon lui, l’IA pourrait «créer des pénuries de main-d’œuvre plutôt qu’un chômage de masse». Il reconnaît que « beaucoup de gens intelligents » prédisent des pertes d’emplois, mais maintient sa position.

Rappelons que le 11 juin 2026, Prometheus, startup d’IA consacrée à la conception et à la fabrication d’objets physiques, a annoncé une levée de 12 milliards de dollars pour une valorisation d’environ 41 milliards. Bezos en est cofondateur et codirigeant, son premier poste opérationnel depuis son départ de la direction d’Amazon en 2021.

Mais Jeff Bezos n’est pas le seul à faire cette prévision. D’autres dirigeants avancent des projections voisines. Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a évoqué en 2025 une semaine de trois jours et demi pour la prochaine génération de salariés, et Bill Gates avait parlé dès 2023 d’une semaine de trois jours rendue possible par l’IA.