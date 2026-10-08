JOJ Dakar 2026 : les athlètes béninois préparés aux enjeux d’intégrité

Les sept jeunes athlètes béninois engagés aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ont été sensibilisés à l’intégrité sportive le samedi 3 octobre 2026 à Cotonou. La rencontre, a été organisée au stade Général Mathieu Kérékou par le Comité national olympique et sportif béninois (CNOS Bénin). Elle a réuni les sportifs, leurs parents, leurs entraîneurs et des responsables du mouvement sportif.

La préparation de la délégation ne s’est donc pas limitée aux aspects techniques. Les échanges ont porté sur le dopage, la manipulation des compétitions, la protection des jeunes sportifs et les responsabilités de leur entourage. Le président du CNOS Bénin, Julien Minanvoa, a également rappelé l’histoire du mouvement olympique et la place des valeurs associées aux Jeux.

Les risques liés aux paris et aux manipulations

Depuis le Comité international olympique (CIO), Evangelos Alexandrakis est intervenu par visioconférence sur les risques liés à la manipulation des compétitions. Les jeunes athlètes ont été informés de l’interdiction de participer aux paris sportifs et des sanctions susceptibles de découler d’une violation des règles.

La sensibilisation a aussi porté sur les tentatives d’influencer volontairement le résultat d’une compétition. Les sportifs ont été invités à refuser toute proposition de ce type et à signaler les faits aux instances compétentes. Des mécanismes de surveillance peuvent également permettre de repérer certains comportements suspects.

Dopage et protection des jeunes sportifs

La protection des athlètes a constitué un autre volet de l’atelier. Le secrétaire général du CNOS Bénin, Fernando Hessou, a abordé les risques de harcèlement, d’abus psychologiques ou physiques, d’abus sexuels et de négligence. Il n’a pas oublié le dispositif Mentally Fit / Helpline, destiné à offrir un accompagnement psychologique confidentiel dans plus de 70 langues.

L’antidopage a également fait l’objet d’une session conduite par Oreol Allognikou. Les jeunes sportifs ont été appelés à vérifier la conformité des médicaments et produits utilisés avec les règles antidopage et à solliciter l’avis d’un professionnel de santé. Les entraîneurs ont, eux aussi, été interpellés sur leur responsabilité dans l’encadrement et la protection des jeunes sportifs. La rencontre s’est terminée par la présentation officielle des sept représentants béninois et la signature des engagements par les athlètes. Leurs parents et proches ont également signé une charte consacrée à l’accompagnement des sportifs.