La Chine affiche un excédent commercial de 133 milliards de dollars en septembre, son plus élevé en 20 mois

La Chine a vendu 133,53 milliards de dollars de biens de plus qu’elle n’en a acheté en septembre. En effet, les douanes chinoises ont publié ce solde le 14 octobre 2026, et il est le plus élevé obtenu depuis janvier 2025. Ce chiffre tombe alors que Pékin et Washington restent liés par une trêve sur les droits de douane, conclue après des mois de bras de fer avec Donald Trump.

Les ventes chinoises à l’étranger ont atteint 447,18 milliards de dollars, d’après les douanes. Elles progressent de 36,3 % sur un an, contre 25 % en août. Les importations ont augmenté de 31 %, à 313,65 milliards. L’excédent d’août s’établissait à 119,09 milliards. Il faut savoir que les circuits intégrés et les automobiles tirent la hausse.

34 milliards d’excédent avec les États-Unis

Le solde avec les États-Unis s’élève à 34,01 milliards de dollars, son plus haut niveau en 20 mois. Avec l’Union européenne, il atteint 34,8 milliards. Rappelons que ces chiffres arrivent dans un dossier déjà tendu. En 2025, les droits de douane américains sur les produits chinois avaient atteint 145 % à un moment donné. Le 30 octobre 2025, à Busan, en Corée du Sud, Donald Trump et Xi Jinping ont conclu une trêve d’un an.

Les droits américains sont passés de 57 % à 47 %, et Pékin a suspendu ses restrictions sur les exportations de terres rares. Cette trêve vient d’être prolongée de deux mois. Elle court désormais jusqu’au 10 janvier 2027, au lieu du 10 novembre, selon Bloomberg. Le média rapporte que les responsables américains attendent de voir si Pékin « pourrait se montrer un peu plus complète dans l’application de l’accord ».