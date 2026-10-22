La Russie et le Togo préparent trois accords et un cadre de travail dans huit secteurs

Trois mémorandums d’accord entre la Russie et le Togo sont à l’étape finale de coordination, a rapporté l’agence russe TASS le 23 octobre depuis Moscou. En effet, le ministre russe de l’Énergie, Sergueï Tsiviliov, a communiqué ces informations à l’issue d’entretiens avec le ministre togolais de l’Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki. Les deux hommes coprésident la commission intergouvernementale russo-togolaise pour la coopération commerciale, économique, scientifique et technique.

Rappelons que Moscou a renforcé ses liens avec plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest ces dernières années, et le Togo a conclu avec la Russie un accord militaire en 2025, puis annoncé en novembre l’ouverture d’ambassades dans les deux capitales. Toutefois, les discussions du 23 octobre portent cette fois sur le volet économique de la relation.

Huit groupes de travail sectoriels

Les deux délégations ont consacré une attention particulière à la création de huit groupes de travail qui couvrent l’énergie, l’industrie et le commerce, la sphère financière, les transports, les infrastructures, l’agriculture et la santé. Le huitième regroupe la coopération humanitaire, la culture, l’éducation et le sport.

« Je tiens à souligner l’importance de la nomination des responsables des groupes de travail. Ils devront préparer des feuilles de route avec des projets concrets que développera le monde des affaires de nos pays » a souligné Sergueï Tsivilio.

Un conseil d’affaires pour le Sahel, le Togo et la RCA

Le ministre russe a également rappelé la création d’un Conseil d’affaires pour la coopération entre la Russie et les pays du Sahel, le Togo et la République centrafricaine (RCA). En effet, cette structure doit fournir aux entreprises un soutien d’information et de conseil, et les aider à trouver des partenaires et des investisseurs.

La première session de la commission intergouvernementale s’était tenue à Lomé, où elle s’est achevée le 1er octobre par la signature d’un mémorandum d’entente. Pour rappel, le Togo et la Russie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1960 même si leurs échanges commerciaux restent modestes, à environ 120 millions de dollars en 2024. Un nouveau sommet Russie-Afrique est prévu à Moscou fin octobre 2026.