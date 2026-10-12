L'acteur américain Tom Welling publie par erreur une photo dénudée depuis son hôtel de New York

L’acteur américain Tom Welling est pris dans une mini-tempête. En effet, il a dû supprimer une story Instagram prise depuis sa chambre d’hôtel de New York, aux États-Unis. Ladite story révélait son reflet nu dans la vitre. Rappelons que l’acteur de 49 ans séjournait dans la ville pour le New York Comic Con, où est célébré le 25e anniversaire de Smallville, la série qui l’a révélé au grand public.

Le cliché montrait les gratte-ciel de Manhattan derrière une baie vitrée, avec la légende « Bonjour NYCC », en référence à la convention. Mais contre toute attente, des internautes ont rapidement remarqué que la vitre renvoyait l’image de l’acteur nu. La story est restée en ligne une dizaine d’heures avant qu’il ne s’en rende compte.

Dans un premier temps, Welling n’a fait aucun commentaire. Puis ensuite, Selon Page Six, il a réagi sous un Reel qui imaginait un touriste apercevant Welling à sa fenêtre le 10 octobre: « Je suis venu pour la vue ». Son ancien partenaire Michael Rosenbaum, qui incarnait Lex Luthor dans la série, a ensuite publié sa propre version de la scène. En effet, Il s’est photographié à une fenêtre d’hôtel en T-shirt et en boxer. Il avait affiché une pancarte « pervers » masquant le bas de son corps, avec ce message : « Je veille simplement sur mon garçon ». Welling a également repartagé la publication sur sa story.

Clark Kent pendant dix saisons

Né le 26 avril 1977 à Putnam Valley, dans l’État de New York, Welling a incarné le jeune Clark Kent, futur Superman, durant les dix saisons de Smallville, diffusée de 2001 à 2011. Il a repris brièvement ce rôle dans l’événement télévisé Crisis on Infinite Earths, avec une version du personnage qui avait renoncé à ses pouvoirs.

À New York, il retrouve pour l’anniversaire de la série Kristin Kreuk, qui jouait Lana Lang, et Erica Durance, interprète de Lois Lane, aux côtés de Rosenbaum. Le dimanche, il a invité ses abonnés à le rejoindre à la convention avec ce message : « J’espère vous voir tous aujourd’hui au New York Comic Con ».