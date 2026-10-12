L'acteur RJ Mitte, Walt Jr. dans « Breaking Bad », est mort à 34 ans au Texas

L’acteur américain RJ Mitte est mort ce lundi 12 octobre 2026 au Texas, à l’âge de 34 ans. En effet, selon TMZ qui cite un responsable du comté, l’acteur se serait donné la mort. Par contre les circonstances exactes du décès font encore l’objet d’une enquête. Ses représentants ont confirmé la nouvelle de sa mort et demandé que la vie privée de sa famille soit préservée.

Pour rappel, né le 21 août 1992, il résidait à Brownsville, où il portait des projets culturels et locaux. Diagnostiqué à 3 ans avec une paralysie cérébrale, il défendait la place des acteurs handicapés dans le cinéma américain. En outre Il dirigeait la Mitte Foundation et représentait Shriners Children’s ainsi que United Cerebral Palsy. Il était fiancé à Kennedy Suarez depuis 2025 et avait récemment publié un message pour promouvoir son film One Eye Open.

Notons que Mitte restera surtout associé à Breaking Bad, la série d’AMC, où il incarnait Walter White Jr., dit Flynn, le fils du personnage central joué par Bryan Cranston. Il est apparu dans 56 épisodes de la série. Il avait aussi joué dans The Guardians of Justice, The Oak Room et The Recall.