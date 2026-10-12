L’AES et le Togo veulent connecter leurs systèmes douaniers

L’Alliance des États du Sahel (AES) ne cesse d’activer divers mécanismes afin d’élargir son spectre d’opportunités. C’est dans ce contexte que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont mis en place un mécanisme de collaboration avec des pays comme le Togo. Dans le but de fluidifier leurs échanges commerciaux, les pays membres de l’AES veulent harmoniser leurs systèmes douaniers. Il se tient actuellement à Ouagadougou, du 12 au 14 octobre, une rencontre ad hoc entre les principaux acteurs des douanes du Burkina, du Mali, du Niger et du Togo.

Le but est de mettre en place un cadre harmonieux afin de faciliter la connexion des données entre les douanes des quatre pays. De quoi les experts vont-ils discuter ? D’après des sources concordantes, il s’agira de faciliter l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers et l’adoption des textes communautaires. Pendant ces trois jours, les différents acteurs bénéficieront d’un renforcement des capacités des administrations douanières.

Optimiser le secteur douanier

Avec cette approche, les pays membres de l’AES et le Togo veulent donner plus d’efficacité et de fluidité à une vision douanière afin qu’elle crée plus d’opportunités pour l’ensemble des quatre pays. Une administration douanière innovante, efficace et bien structurée est une douane qui répond aux exigences du moment. Au sortir de ces travaux, différents canevas seront constitués et ils seront utilisés pour mettre en place le projet de décision instituant un régime tarifaire préférentiel.

Il appartiendra aux responsables des douanes du Burkina, du Mali, du Niger et du Togo de définir les règles d’origine des marchandises et les procédures de certification de leur origine. Du 12 au 14 octobre, les pays membres de l’AES et le Togo vont poser les bases d’un partenariat douanier qui aura pour objectif de booster l’économie et d’apporter de nouvelles perspectives créatrices de richesses et de plus-value.