L'Allemagne redoute des sabotages russes contre ses troupes et juge la menace « significative »

La Bundeswehr, l’armée allemande, considère que la Russie pourrait mener des actions de sabotage contre ses propres troupes et installations en Allemagne. C’est ce que révèlent le service public régional de radio-télévision WDR et la Süddeutsche Zeitung ce 21 octobre 2026, qui ont eu accès à une évaluation interne de l’armée.

Rappelons qu’un appareil chargé d’explosifs a été découvert début août, à l’aéroport de Leipzig/Halle, à côté d’avions-cargos ukrainiens. Une drone suspecte est tombée près de la base aérienne de Wunstorf, en Basse-Saxe, où des traces d’explosif ont été signalées en septembre. Le Wall Street Journal recensait au moins 144 vols de drones suspects dans 13 pays européens entre août 2024 et février 2026, et l’OTAN a dénoncé des violations de l’espace aérien en Pologne et en Roumanie. Moscou rejette toute implication dans les sabotages et les attaques hybrides qui lui sont reprochés.

Une évaluation qui franchit un seuil

Selon l’évaluation interne, la Bundeswehr classe pour la première fois la menace russe de sabotage au niveau « erheblich », c’est-à-dire « considérable », soit le deuxième niveau le plus élevé de son échelle interne. Le document affirme que la Russie dispose « presque certainement » de la capacité d’agir contre les forces et installations de la Bundeswehr, ainsi que contre leurs partenaires ukrainiens en Allemagne, et qu’elle a « très probablement » désormais l’intention de le faire.

Les auteurs affirment que l’incident de Wunstorf constitue une menace directe pour les forces armées. Celui de Leipzig est jugé plus indirect. L’armée s’attend à une « aggravation de la situation à court terme » et juge possibles de nouvelles actions dans un avenir proche.