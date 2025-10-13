OTAN : la Russie est prête à une guerre directe alerte l'Allemagne

En Europe, les tensions géopolitiques s’intensifient. La guerre en Ukraine, qui a débuté il y a plus de trois ans maintenant, laisse craindre une nouvelle guerre, de plus vaste ampleur encore, sur le sol du Vieux Continent. L’Allemagne se montre d’ailleurs plutôt pessimiste à ce sujet.

En effet, selon Berlin, la Russie se prépare à un affrontement direct avec l’OTAN. Une perspective qui pourrait se matérialiser dans les années à venir. C’est en tout cas ce qu’affirme le Service fédéral de renseignement allemand (BND) qui craint que les velléités expansionnistes russes se matérialisent par des incursions au sein de certains territoires, comme en Estonie.

Berlin se montre alarmiste au sujet de la Russie

Pour justifier cette alerte, le Service fédéral de renseignement allemand rappelle que la Russie a récemment opéré une série de survols non autorisés d’espaces aériens européens, notamment d’aéroports ou base militaire, comme au Danemark, en Allemagne, en France ou en Pologne. Pour empêcher que cela ne se développe davantage, Berlin appelle à une prise de conscience.

Interrogé au Bundestag (Parlement allemand), Martin Jäger, président du BND, s’est montré alarmiste. Il a invité les européens à prendre la véritable mesure du danger que Moscou représenterait, expliquant ensuite qu’à ses yeux, l’Union européenne était d’ores et déjà engagée dans une sorte de confrontation “douce” mais potentiellement dangereuse pour l’avenir du continent.

Une guerre hybride contre l’Europe

Outre le survol de territoires de l’OTAN, Moscou mène d’autres combats. Pour Berlin, ces efforts incluent des cyberattaques, des tentatives de manipulation électorale et l’exploitation des flux migratoires pour semer le chaos. Une déstabilisation à grande échelle qui impacte forcément Berlin, l’un des principaux soutiens à l’effort de guerre de l’Ukraine, en fournissant financements et armements, mais qui pourrait, à terme, toucher l’Union européenne dans sa globalité, ce que Bruxelles et ses alliés redoutent naturellement.