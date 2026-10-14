LDC : de Roon ouvre le score, Mbappé égalise, l'AS Roma et le Real à égalité à l'Olimpico

Au Stadio Olimpico, l’AS Roma et le Real Madrid se rendent coup pour coup lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Marten de Roon a ouvert la marque pour les Romains à la 20e minute, avant que Kylian Mbappé ne réponde cinq minutes plus tard. Le score est toujours de 1-1 à la demi-heure de jeu. Pour rappel, le Real avait battu l’Inter Milan 2-1 lors de la première journée, tandis que la Roma avait obtenu un nul 1-1 à Fenerbahçe.

Les Romains plus tranchants devant le but

Les statistiques donnent l’avantage aux Italiens dans le jeu vers l’avant. La Roma a tiré à sept reprises, dont cinq fois cadrés, contre trois tirs pour le Real, dont un seul cadré. Les Madrilènes ont en revanche plus de la balle, avec 52 % de possession contre 48 % pour leurs adversaires. Malgré cela, le Real reste favori en direct avec 44 % de probabilité de victoire, contre 27 % pour la Roma et 29 % pour le match nul. Le match reste ouvert, et la seconde période pourrait faire basculer la rencontre.