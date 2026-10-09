Le Burkina Faso protège ses industries locales avec un nouveau décret sur les importations

Réuni à Ouagadougou le jeudi 8 octobre 2026, le Conseil des ministres a adopté un décret sur le commerce extérieur. Ce texte actualise la liste des produits soumis à une autorisation spéciale d’importation (ASI) ou d’exportation (ASE) pour mettre à l’abri les fabricants nationaux de la concurrence étrangère. Les produits concernés sont les détergents, les savons, l’eau de Javel, les craies et les concentrés de tomate.

Cette décision fait suite à une série de mesures protectionnistes. Le nouveau décret reprend et révise celui du d’octobre 2025 qui était lui-même issu d’un texte de mars 2024 et avait élargi le champ des produits concernés. En septembre 2024, l’État avait également mis en place des quotas d’enlèvement à l’importation pour les produits similaires fabriqués localement. En mars 2026, il avait aussi interdit l’exportation de tomate fraîche pour réserver la matière première aux usines de transformation du pays.

26 milliards de FCFA à préserver

Depuis 2022, le pays a vu s’installer 23 unités de production de détergents et de savons, deux unités de concentré de tomate et une unité de craies, pour des investissements proches de 26 milliards de FCFA. Sept des unités ont reçu le soutien de l’État, à travers les avantages du Code des investissements et les fonds de l’actionnariat populaire.

L’État veut par ce décret éviter que des produits similaires importés n’inondent le marché et fragilisent ces entreprises. Le décret doit pouvoir faciliter l’écoulement de la production nationale sur le marché intérieur et préserver la rentabilité des investissements.

L’autorisation d’importation est délivrée par le ministre chargé du commerce, et la liste des produits concernés est fixée par voie réglementaire. Chaque mise à jour permet d’ajuster la protection à l’évolution de l’appareil industriel.