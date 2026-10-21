Les États-Unis saluent la rencontre entre la CEDEAO et l'AES à Dakar

Les États-Unis ont salué la première réunion ministérielle entre la CEDEAO et l’AES depuis la rupture de janvier 2025. Le Bureau des affaires africaines du Département d’État l’a écrit sur X à propos des discussions tenues samedi 17 octobre 2026 à Dakar, au Sénégal :

« Les États-Unis saluent la récente réunion à Dakar entre l’Alliance des États du Sahel (AES) et la CEDEAO comme un premier pas public de haut niveau vers la coopération entre les deux blocs. Nous soutenons le dialogue mené par nos partenaires régionaux afin de favoriser la stabilité à long terme et des engagements de partage des charges en Afrique de l’Ouest ».

Des groupes de travail pour préparer un accord-cadre

La rencontre était coprésidée par Cheikh Niang, ministre sénégalais des Affaires étrangères et président du Conseil des ministres de la CEDEAO, et par Karamoko Jean-Marie Traoré, chef de la diplomatie du Burkina Faso, qui conduisait la délégation de l’AES. Les deux camps ont décidé de créer des groupes de travail thématiques conjoints. Ceux-ci devront préparer un accord-cadre de coopération. La date et le lieu de la prochaine réunion seront fixés plus tard par la voie diplomatique.