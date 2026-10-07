Les principaux changements de la planète foot en cette saison 2026/27 

Chaque nouvelle saison apporte son lot de nouveautés, aussi bien sur l’encadrement technique, l’effectif ou la direction. Mais la saison 2026/27 ne se résume pas à quelques mouvements estivaux. De l’arrivée de nouveaux sélectionneurs vedettes aux bouleversements dans le paysage des équipementiers, on retient plusieurs changements majeurs dans le monde du ballon rond et de ses acteurs. Atypiques ou attendus, ces changements ne sont pas, ou ne devraient pas passer inaperçus…

Flashscore accélère

Déjà considérée comme la plateforme numéro un dans le monde pour les résultats et l’actualité sportive en direct, Flashscore continue son expansion grâce à des fonctionnalités qui charment ses millions d’utilisateurs présents aux quatre coins du monde. Récemment, il y a bien évidemment eu l’académie qui assiste les joueurs désireux de trouver la meilleure appli de paris sportifs mais également, la refonte totale du Flashscore Rating, le système de notes maison qui fait l’unanimité auprès des rédactions, des techniciens et des passionnés. Cela se greffe à la fonctionnalité du Suivi de Joueur avec les notifications personnalisées et l’accès récent à des centaines de statistiques détaillées. Les passionnés le savent, la saison se vit du mieux possible grâce à cet acteur majeur du sport et de la technologie.

Des sélectionneurs vedettes

Elles n’étaient jamais devenues mal famées mais les sélections retrouvent un charme encore plus important avec des légendes à leur tête. En France, Didier Deschamps est parti après 14 ans de bons et loyaux services mais dans la lignée de l’arrivée retentissante de Carlo Ancelotti au Brésil, ce sont d’autres grands noms du football qui s’essaient à la tête de sélections nationales de premier plan. Patrick Vieira retrouve ses origines au Sénégal, Roberto Mancini retente l’aventure à la tête de la Squadra Azzurra quand deux anciens milieux de terrain absolus prennent la tête des Bleus et des Oranje : Zidane et Xaxi sont devenus sélectionneurs.

Starbucks se lance dans le foot

Bien que la firme américaine soit une institution à elle-seule, elle n’était jamais entrée, au contraire de concurrents ou de firmes alimentaires, dans le monde du sponsoring au sein du football. Avec un premier contrat étonnant au Toulouse Football Club, c’est désormais chose faite.

De nouvelles règles de jeu

Désireuse de faire évoluer le sport vers plus de temps de jeu effectif, la FIFA a appliqué de nouvelles mesures testées à la Coupe du monde. L’appel à la VAR et la zone d’action de cette dernière évoluent mais la principale mesure vise incontestablement les remises en jeu sur les touches ou les six mètres. Désormais, le joueur n’a plus que cinq secondes pour les réaliser, sous peine de voir le six mètres transformé en corner ou la touche changer de mains.

Le mercato se prépare à un nouveau cadre

Les choses changeront dès le prochain mercato hivernal. Au 1er janvier 2027, de nouvelles dispositions apparaîtront dans les transferts et les contrats des joueurs avec les clubs. Il y aura par exemple des changements légaux et décisionnaires autour des sanctions sportives après des ruptures de contrat mais également à propos des indemnités de celles-ci. C’est une des conséquences de l’arrêt Diarra qui vise à mieux protéger les joueurs et les clubs juridiquement.

La Ligue 1 française dit adieu à la semaine

Très suivie en Afrique au vu du nombre de talents africains y évoluant, la Ligue 1 est très populaire. Et comme le réclament beaucoup de supporters depuis des années, elle se vivra le week-end, exclusivement ! Les journées programmées en semaine ont drastiquement réduit ces dernières saisons et après une seule de ce genre en 2025/26, la saison 2026/27 n’en comportera tout simplement aucune.

L’UEFA ajoute des règles sur les sponsors en Ligue des champions

Rien n’est insolite et tout doit faire jurisprudence dans un monde où l’économie liée au football est si pharaonique. Après quelques imbroglios et réclamations auprès de l’UEFA, l’instance du football européen a édité des règles précises quant aux changements de sponsors autorisés en cours de saison pour les clubs qui participent à la Ligue des champions. Ceux qualifiés pour la phase à élimination directe pourront changer à une reprise de sponsor principal sur leur maillot. Ils devront néanmoins le faire avant le 5 février !

Kylian Mbappé bouleverse l’écosystème marketing avec On

20 ans après le début d’une collaboration iconique, Kylian Mbappé a tenté un pari unique, celui de quitter la marque à la virgule, historiquement leader dans l’univers football au côté d’adidas, pour faire confiance et développer la branche ballon rond de la marque suisse On.

Il rejoint ainsi Roger Federer, parmi les premiers à avoir fait confiance à la marque helvète et emporte avec lui une autre légende de son sport, Thierry Henry. Avec un contrat qui inclut des parts variables dans l’entreprise, Mbappé pourrait toucher le gros lot mais fidèle à ses principes, il prendra surtout part aux décisions de l’entreprise et indirectement, à son avancée. Et s’il s’est ironiquement et tristement blessé lors de sa grande première avec des crampons On, Mbappé devrait très vite enchaîner les buts armé de ses nouveaux souliers imaginés du côté de Zurich.