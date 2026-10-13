L'homme tué par un tigre avait joué dans une série aux côtés d'une célèbre actrice

La mort de William Chapman, attaqué mortellement par un tigre dans un parc animalier en Anglettere, a révélé un aspect méconnu de son passé. En effet, il avait été acteur durant son enfance et avait partagé l’écran avec Shirley Henderson, connue pour son rôle de Mimi Geignarde dans la saga Harry Potter. L’information a été rapportée par des médias britanniques, le 13 octobre.

Le drame s’est produit le samedi 10 octobre au Yorkshire Wildlife Park, près de Doncaster, en Angleterre. Selon la police, le jeune homme est entré dans l’enclos d’un tigre de Sibérie nommé Altai, qui l’a attaqué. Les secours ont été alertés vers 13 h 35, mais William Chapman a été déclaré mort sur place. Une enquête a été ouverte. La famille du défunt a demandé l’arrêt de la diffusion des images de l’attaque.

Une apparition remarquée aux côtés de Shirley Henderson

Selon les informations rapportées par la presse britannique, William Chapman avait joué dans May Contain Nuts, une série humoristique dramatique diffusée sur ITV en 2009. Il y partageait l’affiche avec Shirley Henderson, actrice écossaise qui a incarné Mimi Geignarde dans les films Harry Potter. Il avait aussi participé à la série de la BBC True Stories, en 2012.

Ancien élève de la Jackie Palmer Stage School, il a reçu un hommage de son ancienne école, qui a déclaré : « Nous avons aimé voir William grandir, tant comme personne que comme interprète. » Sa famille l’a décrit comme un « jeune homme brillant, chaleureux et attachant ». Le jeune homme souffrait de problèmes de santé mentale depuis plusieurs années selon sa famille qui laisse le soin au coroner de déterminer si son état a joué un rôle dans sa mort. Le Yorkshire Wildlife Park a confirmé que le tigre était « sain et sauf » et ne serait pas euthanasié.