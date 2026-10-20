Ligue des champions : le PSG accueille Barcelone pour un duel entre deux prétendants au titre

Ce mardi soir, le Parc des Princes s’apprête à vibrer pour un choc de haut niveau. Pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone. Les Parisiens ont d’abord battu le Slovan Bratislava 6-1, avant de s’imposer 4-2 sur la pelouse de Manchester City tandis que les Catalans ont dominé le Feyenoord 5-1, puis Galatasaray 4-1.

Les onze de départ

Luis Enrique compte sur Matveï Safonov dans les buts. La défense est composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Hernandez. Au milieu, João Neves, Vitinha et Fabián Ruiz vont contrôler le rythme. Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia forment un trio pour faire mal à la défense adverse.

Hansi Flick mise sur Joan García dans les cages. João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín et Xavi Espart en défense. Marc Bernal et Pedri assurent l’équilibre au milieu. Le jeune prodige Lamine Yamal avec Dani Olmo, Anthony Gordon et Raphinha se chargent de la finition. Le match commence à 21 heures (heure de Paris), au Parc des Princes.