Ligue des champions : Mourinho mise sur le trio Mbappé, Diomande et Vinícius face à l’AS Roma

Ce mercredi 14 octobre à 20h, le Stadio Olimpico de Rome accueille un choc européen pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027. L’AS Roma reçoit le Real Madrid, dirigé par José Mourinho. Pour leur entrée en lice, les deux équipes ont connu des fortunes contrastées. Le Real a battu l’Inter Milan 2-1 au Bernabéu, grâce à des buts de Mbappé et Valverde. La Roma, de son côté, a obtenu un nul 1-1 à Fenerbahçe, ce qui la place actuellement 17e de la phase de ligue avec un seul point.

Les onze de départ

Le Real Madrid se présente avec Thibaut Courtois dans les buts, devant une défense composée de Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger et Marc Cucurella. Au milieu, Aurélien Tchouameni, le capitaine Federico Valverde, Jude Bellingham et Yan Diomande tiendront le cœur du jeu. En attaque, Vinícius Jr. et Kylian Mbappé forment un duo redoutable. Sur le banc, Mourinho pourra compter sur Andriy Lunin, Eduardo Camavinga, Endrick, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler ou encore Brahim Díaz.

Face à eux, la Roma alignera Pierluigi Gollini dans les cages, avec Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso et Nahuel Molina en défense. Marten de Roon, Manu Koné et Wesley occuperont le milieu, tandis que Paulo Dybala, Matías Soulé et Donyell Malen formeront un trio offensif dynamique. Sur le papier, les Madrilènes partent favoris. Mais devant son public, la Roma voudra prendre sa revanche et relancer sa campagne européenne dès cette soirée romaine.