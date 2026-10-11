LinkedIn Local Cotonou 2026 : Serge Nonvignon sacré Top 1 des profils au Bénin

Lors de l’édition 2026 de LinkedIn Local le samedi 10 octobre, Serge Nonvignon a été désigné « Top 1 profil LinkedIn au Bénin ». Journaliste et professionnel de la communication en service à la Direction de la communication de la Présidence de la République, il compte plus de 70 500 abonnés sur LinkedIn et plus de 290 000 sur Facebook.

Serge Nonvignon était déjà sacré numéro un de l’influence digitale au Bénin en 2024 et en 2025 par Favikon, une plateforme de marketing d’influence et un annuaire propulsés par l’intelligence artificielle. Il a aussi été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre national du Bénin, avec René Talon, autre membre de la direction de la communication de la Présidence. Ce décret du 29 janvier 2025 honore treize professionnels de la Présidence. Serge Nonvignon y est présenté comme responsable des relations médias à la Présidence.

Une influence qui se confirme

Organisé à Cotonou, LinkedIn Local met à l’honneur les professionnels et créateurs de contenus qui animent la plateforme dans le pays. Ce titre de « Top 1 profil LinkedIn au Bénin » vient donc s’ajouter au parcours riche en reconnaissances nationales et numériques de Serge Nonvignon.