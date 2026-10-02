Lula affirme que Trump « mourra d'envie » si le pétrole au large de l'Amazonie se confirme

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a lancé une pique à Donald Trump jeudi 1er octobre, en annonçant de nouvelles découvertes de pétrole sur la marge équatoriale, une vaste zone maritime au nord du Brésil. « Nous avons découvert encore du pétrole sur la marge équatoriale…. Trump va mourir d’envie » a lâché le président brésilien, Invité du Flow Podcast .

Ces propos, rapportés par le quotidien brésilien A Tarde, sont conditionnés aux résultats des recherches en cours. Avec ces recettes le pays pourrait financer la formation de la jeunesse.

Notons toutefois que la pique lancée au président américain est dans la continuité des tensions marquées avec le président américain et ce pour des questions de droits de l’homme mais aussi de différences idéologiques telles que la guerre en Ukraine, le soutien à Israël dans sa guerre à Gaza et le renversement de Maduro.