Macron condamne la frappe d'un drone russe sur la gare de Dnipro

Emmanuel Macron a condamné jeudi 29 octobre 2026 l’attaque d’un drone à réaction russe contre la gare de Dnipro, dans le centre de l’Ukraine. Selon les autorités ukrainiennes, la frappe a touché deux trains à l’arrêt et fait au moins 13 morts et 10 blessés. Elle est survenue alors qu’un cessez-le-feu local, conclu à Olechky, dans la région de Kherson, tient depuis le 27 octobre.

« Je viens d’apprendre avec émotion qu’un drone à réaction russe vient de s’abattre sur la gare de Dnipro, avec un très lourd bilan. J’adresse au Président @ZelenskyyUa et au peuple ukrainien mes condoléances et notre solidarité … Nous devons, dans ce contexte, aspirer à bien plus qu’un cessez-le-feu localisé comme celui qui vient d’être négocié localement à Olechky. Il est intolérable que la Russie continue d’opposer son refus à toutes les propositions en ce sens, en continuant de miser sur l’escalade et en visant les civils … Nous devons ensemble redoubler d’efforts pour une paix juste et durable et amener la Russie à la table des négociations » a affirmé le président français.

Une trêve locale qui n’a pas stoppé les frappes

Olechky est une ville occupée par la Russie, sur la rive gauche du Dniepr, en face de la ville de Kherson. Selon l’ONU, jusqu’à 2 000 habitants y sont bloqués, avec très peu de nourriture et de médicaments. La trêve est entrée en vigueur mardi 27 octobre à 3 heures du matin, heure locale.

En effet, ce cessez-le-feu n’a pas arrêté les attaques dans le reste du pays. Le jour de son entrée en vigueur, Volodymyr Zelensky a affirmé que Moscou continuait d’escalader le conflit, après le lancement de 16 missiles balistiques et de 280 drones pendant la nuit.