Macron promet de ne pas lâcher l'Ukraine et annonce plus de missiles livrés à Kiev

Le président français a tranché sans détour ce vendredi 16 octobre 2026. Emmanuel Macron a assuré à Bruxelles, que la France et ses partenaires resteront aux côtés de l’Ukraine. Il s’exprimait en marge du Conseil européen, au deuxième jour du sommet. Il a aussi annoncé que les livraisons de missiles vers Kiev vont s’accélérer, alors que les frappes russes continuent.

« Nous ne lâcherons pas l’Ukraine… Au fond, le message des Européens est clair : nous ne lâcherons pas l’Ukraine et les Ukrainiens, parce que c’est une guerre de résistance face à l’agression russe… Il en va de la sécurité de l’Europe et de la défense des principes internationaux. »

Pour rappel, le président ukrainien a estimé que la guerre coûtera 155 milliards d’euros l’an prochain et a demandé de l’aide : « Nous avons besoin d’au moins 70 milliards d’euros de plus de votre part, pour la défense, pour les armes et pour notre résilience. ».