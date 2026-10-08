Mali : après la reprise de Kidal, les FAMa lancent une nouvelle opération

Les Forces armées maliennes (FAMa), appuyées par l’Africa Corps russe, mènent une opération de ratissage dans le sud de Kidal, après la reprise de la ville le 6 octobre. Selon l’Africa Corps, les combattants armés ont fui précipitamment à l’approche des troupes.

En effet, le 6 octobre, l’armée est entrée dans la ville de Kidal vers 13 heures, selon des sources sécuritaires maliennes. Elle avait renforcé ses positions à Anéfis et Aguelhok pendant le week-end. Les frappes aériennes s’étaient intensifiées depuis le 4 octobre. Le FLA avait annoncé un « repli stratégique ». Bamako a revendiqué des opérations aéroterrestres avec l’appui des partenaires Russes.

Un ratissage pour verrouiller le sud de Kidal

La ville avait échappé à l’armée en avril dernier. Les troupes maliennes et l’Africa Corps s’étaient alors retirés de Kidal, d’Aguelhok et de Tessalit, à la suite des offensives en début d’année. L’opération de ratissage vise les environs sud de la ville. Elle consiste à fouiller les zones pour s’assurer qu’aucun groupe armé n’y demeure et à sécuriser les axes. L’état-major malien a présenté l’offensive comme une campagne antiterroriste qui vise à « neutraliser les groupes armés terroristes » et à « détruire leurs sanctuaires ».