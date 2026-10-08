Photo Armée malienne

Mali : après la reprise de Kidal, les FAMa lancent une nouvelle opération

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Les Forces armées maliennes (FAMa), appuyées par l’Africa Corps russe, mènent une opération de ratissage dans le sud de Kidal, après la reprise de la ville le 6 octobre. Selon l’Africa Corps, les combattants armés ont fui précipitamment à l’approche des troupes.

En effet, le 6 octobre, l’armée est entrée dans la ville de Kidal vers 13 heures, selon des sources sécuritaires maliennes. Elle avait renforcé ses positions à Anéfis et Aguelhok pendant le week-end. Les frappes aériennes s’étaient intensifiées depuis le 4 octobre. Le FLA avait annoncé un « repli stratégique ». Bamako a revendiqué des opérations aéroterrestres avec l’appui des partenaires Russes.

Un ratissage pour verrouiller le sud de Kidal

La ville avait échappé à l’armée en avril dernier. Les troupes maliennes et l’Africa Corps s’étaient alors retirés de Kidal, d’Aguelhok et de Tessalit, à la suite des offensives en début d’année. L’opération de ratissage vise les environs sud de la ville. Elle consiste à fouiller les zones pour s’assurer qu’aucun groupe armé n’y demeure et à sécuriser les axes. L’état-major malien a présenté l’offensive comme une campagne antiterroriste qui vise à « neutraliser les groupes armés terroristes » et à « détruire leurs sanctuaires ».

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