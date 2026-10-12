Mali : une importante délégation sécuritaire ivoirienne attendue à Bamako, selon Serge Daniel

Une importante délégation sécuritaire ivoirienne est annoncée à Bamako le 15 octobre 2026, selon le journaliste Serge Daniel. En juin dernier, Téné Birahima Ouattara avait déjà évoqué la possibilité de reprendre la coopération sécuritaire avec le Mali et le Burkina Faso, estimant qu’aucun pays ne pouvait combattre seul le terrorisme.

Dans une publication sur son compte X, le journaliste indique que cette visite se fera à l’invitation officielle des services maliens. Il affirme également que le chef de la transition malienne et le président ivoirien, Alassane Ouattara, ont validé la rencontre. Cependant, Serge Daniel ne précise ni la composition de la délégation ni les sujets qui seront abordés au cours des échanges.

« #Mali-Côte-d’Ivoire-Sécurité D’après mes informations, une importante délégation sécuritaire ivoirienne se rend le 15/10/ à Bamako sur invitation officielle des services maliens. Le chef de la junte malienne et le président ADO ont validé la rencontre.Un tournant? A suivre« , a écrit le journaliste sur X

Pour rappel, le 18 juin 2026, le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, s’est déclaré disposé à reprendre la coopération sécuritaire avec le Mali et le Burkina Faso, soulignant qu’aucun État ne pouvait vaincre seul le terrorisme. Par ailleurs, le 26 août 2026, une commission technique mixte réunie à Bamako a adopté le tracé définitif de la frontière entre le Mali et la Côte d’Ivoire, ainsi qu’un avant-projet de traité de délimitation.