Maroc : une livraison américaine de six hélicoptères Apache suscite des interrogations

Le Maroc a réceptionné six nouveaux hélicoptères de combat Apache AH-64E, portant à 19 le nombre de ces appareils dans son arsenal quelques semaines seulement après une décision de l’armée américaine d’immobiliser environ 400 hélicoptères de la même variante en raison de problèmes liés à leur transmission.

Le Maroc renforce ses capacités aériennes avec de nouveaux équipements américains. En effet, le 26 octobre 2026, le royaume a réceptionné six hélicoptères AH-64E Apache lors d’une cérémonie organisée sur une base aérienne près de l’aéroport de Salé. Cependant, cette acquisition intervient dans un contexte particulier aux États-Unis, où des appareils du même modèle font l’objet d’inspections techniques. Ainsi, une question se pose alors : les six appareils marocains ont-ils été livrés avec le même système de transmission que ceux immobilisés aux États-Unis ?

Dans un article publié le 28 octobre, le quotidien militaire américain Stars and Stripes rapporte que l’armée américaine a ordonné, quelques semaines auparavant, l’immobilisation temporaire d’environ 400 Apache AH-64E en raison de problèmes liés à leur transmission. Cette mesure constitue la deuxième suspension de vols concernant ces hélicoptères en deux mois. Pour rappel, en août, l’armée avait déjà interrompu les vols d’entraînement pendant une semaine après un accident mortel près de Fort Hood, au Texas, qui avait coûté la vie à deux soldats.

La question porte désormais sur la configuration technique des appareils marocains. Interrogée par Stars and Stripes sur d’éventuelles modifications ou réparations destinées à corriger le problème de transmission, la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine (SETAF-AF) a renvoyé le journal vers l’Agence de coopération en matière de sécurité de défense (DSCA) qui n’avait pas encore répondu au moment de la publication du média.

Par ailleurs, ces hélicoptères doivent renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Leurs pilotes devraient notamment participer aux prochaines éditions d’African Lion, le plus important exercice militaire multinational organisé chaque année par l’armée américaine en Afrique, avec la participation du Maroc.