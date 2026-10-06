Mbappé forfait : ce que le Real Madrid répond aux critiques, selon Anton Meana

Le Real Madrid ne comprend pas la violence des attaques visant Kylian Mbappé. Mardi 6 octobre 2026, en Espagne, le journaliste Anton Meana a livré la version du club dans l’émission El Larguero de la Cadena SER. L’attaquant français, forfait avec les Bleus, est la cible de nombreuses critiques dans la presse madrilène depuis son retour de blessure. Selon Meana, le club et les coéquipiers du joueur lui ont transmis le même message : « Je n’ai pas perçu le moindre mécontentement au Real Madrid concernant le comportement de Mbappé. Sur ce point, le club et ses coéquipiers nous assurent qu’il n’y a aucun débat. »

Mbappé s’est blessé au genou gauche contre la Turquie, en Ligue des nations. Le service médical du Real Madrid a diagnostiqué une hyperextension de la capsule postérieure. Le joueur est ensuite apparu à Paris pendant sa convalescence, ce qui a relancé les interrogations sur son rapport au club, selon Goal.

Une défiance envers les médecins du club

« Mbappé ne fait pas confiance aux médecins du Real Madrid. Cela l’a conduit à préférer se faire soigner ailleurs, et le Real Madrid lui donne carte blanche. » Ce litige remonte à la saison dernière lorsque Mbappé s’était blessé au genou le 7 décembre 2025 contre le Celta Vigo. Le staff madrilène aurait alors passé l’IRM sur le mauvais genou, d’après des révélations parues en mars dernier. Le joueur avait ensuite consulté un spécialiste parisien le 2 mars, avant que le Real Madrid confirme officiellement une entorse du genou gauche.

Les critiques ne se limitent pas à l’aspect médical. Tomás Roncero a dit regretter l’absence de Mbappé à Valdebebas pendant la trêve et a parlé d’une « déconnexion émotionnelle » entre le joueur et les supporters.