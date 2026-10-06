Real Madrid : la blessure de Mbappé révèle un malaise avec les médecins du club

Les allers-retours de Kylian Mbappé vers la France à chaque pépin physique s’expliquent par une défiance envers les médecins du Real Madrid. C’est la révélation faite ce mardi 6 octobre par le journaliste Antón Meana, qui cite le club, dans l’émission El Larguero : « Mbappé ne fait pas confiance aux médecins du Real Madrid. Cela l’a conduit à préférer se faire soigner ailleurs, et le Real Madrid lui donne carte blanche. »

La saison dernière, le club et son attaquant étaient au cœur d’une polémique : selon des informations de presse, le staff médical aurait analysé le genou droit au lieu du gauche. Touché contre le Celta Vigo début décembre, Mbappé avait continué à jouer, et l’entorse au genou gauche n’avait été annoncée que le 31 décembre. Le joueur avait alors fait appel à un spécialiste à Paris pour obtenir un second avis, tout en niant toute erreur médicale.

Un club qui assure ne voir aucun débat

L’épisode a refait surface avec sa dernière blessure. Touché contre la Turquie en Ligue des Nations, l’attaquant souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche, pour une absence d’environ 10 à 12 jours. Selon L’Équipe, le Real Madrid a été agacé par la gestion du joueur par le staff des Bleus.

Meana juge pourtant la polémique disproportionnée : selon lui, le Real Madrid ne comprend pas la violence des critiques visant Mbappé. Le journaliste précise que ce message vient du club lui-même, qui l’a transmis aux médias avec les coéquipiers du joueur : « Je n’ai pas perçu le moindre mécontentement au Real Madrid concernant le comportement de Mbappé. Sur ce point, le club et ses coéquipiers nous assurent qu’il n’y a aucun débat. »

Le calendrier s’annonce chargé pour Mbappé et ses coéquipiers : Villarreal sera reçu au Bernabéu en Liga samedi 10 octobre, ensuite un déplacement à l‘AS Rome en Ligue des champions le 14, puis Séville, Leipzig et enfin le Clasico au Camp Nou le 25 octobre. Autant d’échéances où l’état du genou de Mbappé sera scruté de près.