Mbappé « perd l'affection du madridisme », Mourinho interpellé

Meilleur buteur de la Liga en 2025 et en 2026, Kylian Mbappé subit en Espagne une charge frontale de l’un des présentateurs sportifs les plus suivis du pays. Lundi 5 octobre 2026, Josep Pedrerol a consacré son éditorial d’El Chiringuito à l’attaquant du Real Madrid, accusé de mal gérer sa convalescence. D’après El Desmarque, le présentateur a aussi réclamé plus d’autorité de la part de José Mourinho. Le Français est blessé au genou depuis la trêve internationale, contracté avec les Bleus face à la Turquie.

Les examens passés à Madrid ont révélé une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche, pour une indisponibilité estimée entre dix et douze jours. Mbappé vise le match de championnat du 10 octobre contre Villarreal.

« Le cas Mbappé dérange le madridisme »

Pedrerol a ouvert son éditorial sur la vidéo à vélo de l’attaquant. « Mourinho dit que le joueur ne peut pas faire de vélo, eh bien Mbappé en fait et le publie sur ses réseaux sociaux », a-t-il lancé. Il a enchaîné sur l’absence du joueur à l’entraînement : « On ne l’a pas vu à la ville sportive depuis sept jours alors qu’il est en train de se remettre d’une blessure. » Il s’est aussi interrogé à l’antenne : « Mbappé était-il blessé ou non ? »

Le présentateur a toutefois nuancé la portée de ces reproches. « Je ne dis pas que c’est un bras de fer avec le Real Madrid, mais cela peut en avoir l’air », a-t-il déclaré avant de trancher : « Le cas Mbappé dérange le madridisme.…Qu’il soit protagoniste sur le terrain, pas en dehors. » Le passage le plus dur concerne l’image publique du joueur. « Mbappé est en train de perdre l’affection du madridisme, et c’est la pire chose qui puisse arriver à un footballeur », a tranché Pedrerol.