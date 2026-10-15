Mélenchon rend hommage à Thomas Sankara 39 ans après son assassinat et revendique son héritage

Jean-Luc Mélenchon a commémoré jeudi 15 octobre 2026 l’assassinat de Thomas Sankara, tué il y a 39 ans à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le fondateur de La France insoumise l’a fait sur le réseau X, en publiant la vidéo de son propre discours prononcé devant le lieu où l’ancien président a été assassiné.

« Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara était assassiné. Son souvenir et ses enseignements restent vivants. Le mouvement insoumis s’en est déclaré héritier et je suis allé le dire sur place. Ici mon discours prononcé devant les lieux où il a été mitraillé. » a-t-il écrit dans son post accompagné d’une vidéo de son passage au Burkina Faso. En effet, cette prise de parole renvoie à un déplacement déjà ancien : il s’était rendu sur place en juillet 2021, quand il préparait sa candidature à la présidentielle française de 2022.

Une visite de quatre jours en juillet 2021

Mélenchon était arrivé à Ouagadougou le 18 juillet 2021 pour un séjour de quatre jours. En effet, le jour même, il s’était rendu au mémorial installé sur le site de l’ancien Conseil de l’Entente. Il y avait déposé une gerbe au pied de la statue de Sankara, s’était incliné devant le bâtiment où l’ancien président a été tué, puis avait planté un arbre.

Ce que l’on sait de l’assassinat de 1987

Pour rappel, Thomas Sankara avait pris le pouvoir le 4 août 1983, à 33 ans. Il était alors le plus jeune chef d’État du monde. Malheureusement, il a été tué le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, avec douze de ses proches, lors d’une réunion au Conseil de l’Entente.

En France, les députés insoumis, dont Jean-Luc Mélenchon, avaient déposé le 27 octobre 2017 une proposition de résolution pour créer une commission d’enquête sur cet assassinat. Par la suite, en avril 2022, un tribunal militaire de Ouagadougou a condamné Blaise Compaoré, son ancien compagnon de lutte, à la réclusion à perpétuité par contumace.