Michael Olise devant Mbappé : ce que révèle le dernier sondage sur les Bleus

Michael Olise prend l’avantage sur Kylian Mbappé dans les préférences des amateurs de football interrogés par Odoxa. En effet, l’ailier du Bayern Munich est également cité par 41 % d’entre eux comme le joueur sur lequel Zinédine Zidane devrait le plus s’appuyer pour diriger techniquement l’attaque des Bleus.

Selon le sondage réalisé pour Winamax et RTL, Michael Olise recueille 33 % des préférences des amateurs de football, contre 23 % pour Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé arrive en troisième position avec 13 %, devant Désiré Doué (12 %).

Mais chez l’ensemble des Français, la tendance est différente : Kylian Mbappé arrive en tête avec 30 %, contre 20 % pour Michael Olise. L’écart s’inverse donc selon les personnes interrogées : Mbappé garde la préférence du grand public, alors qu’Olise passe devant chez les amateurs de football.

Pour rappel, en quatre rencontres avec l’équipe de France, dont deux commencées sur le banc, l’ancien joueur de Crystal Palace a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives. Il a également été jugé satisfaisant par 88 % des amateurs de football interrogés, le meilleur résultat parmi les anciens joueurs du groupe.

Par ailleurs, le sondage révèle aussi que 41 % des amateurs souhaitent voir Olise devenir le principal leader technique de l’attaque française. Mbappé arrive derrière avec 33 %, devant Dembélé (14 %) et Doué (10 %).

Le Bayern confirme son importance

Depuis son arrivée au Bayern à l’été 2024, Michael Olise a pris une place importante dans l’équipe. En effet, les supporters munichois l’ont élu joueur de la saison en 2024-2025, puis en 2025-2026. Le sondage d’Odoxa montre aussi un accueil favorable du premier rassemblement des Bleus sous Zinédine Zidane.