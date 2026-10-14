Missile KN-30 : Pyongyang le tire à plus de 910 km, une menace de plus pour l'Ukraine via la Russie

Un missile balistique KN-30 a parcouru plus de 910 kilomètres le 12 octobre 2026, lors d’un tir d’essai mené par la Corée du Nord contre 600 kilomètres lors d’un essai précédent. Le modèle serait déjà entre les mains de la Russie, selon le renseignement militaire de l’Ukraine.

Il faut toutefois notifier que l’agence officielle nord-coréenne KCNA a publié des images du lancement sans nommer le missile et sans indiquer sa portée. D’après le média ukrainien Militarnyi, le secrétaire général du Korea Defense and Security Forum a reconnu le Hwasong-11Da-2.5, nom nord-coréen du KN-30, sur les clichés des lanceurs à cinq essieux.

Une livraison à la Russie que seul Kiev affirme

Le GUR ukrainien affirme que la Russie possède désormais des KN-30. En outre, le missile serait le troisième modèle nord-coréen transféré à Moscou, après les KN-23 et KN-24. Selon les données du GUR arrêtées en juillet 2026, la Russie détiendrait environ 50 missiles balistiques nord-coréens, tous modèles confondus. Début août, le représentant du GUR Andriï Tcherniak avait déclaré que la Corée du Nord avait commencé à déployer une unité de missiles dans la région de Voronej. Environ 90 militaires nord-coréens seraient arrivés sur place et pourraient opérer jusqu’à six lanceurs.

Cette livraison n’est pas confirmée de source indépendante, et aucun emploi du KN-30 au combat n’a été établi. Les forces russes ont en revanche déjà tiré des KN-23 et des KN-24 contre l’Ukraine.