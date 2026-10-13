Missiles russes sur Kiev : les États-Unis n'ont pas prévenu l'Ukraine

Aucune alerte n’a été donnée par les Etats-Unis à leurs alliés ukrainiens. Et pour cause cinq missiles russes ont frappé Kiev, en Ukraine, dans la soirée du 12 octobre 2026. L’incident à eu lieu en pleines tensions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Et pour cause, les deux hommes s’opposent ouvertement sur les frappes ukrainiennes contre les raffineries russes.

Pour rappel, les détonations ont retenti peu après 22 h, heure locale. Les journalistes du Kyiv Independent présents dans la ville ont constaté que les sirènes et les alertes sur téléphone ne s’étaient déclenchées qu’après l’attaque. Le journal parle de missiles S-400, un système antiaérien que l’armée russe utilise aussi contre des cibles terrestres depuis 2022.

Sur X, Zelensky affirme que son pays « n’a reçu aucun avertissement préalable de ses partenaires » sans toutefois pointer du doigt les Etats-Unis.

Washington dit n’avoir pas vu le lancement

Après la frappe, l’état-major ukrainien a contacté ses homologues américains. Selon le haut responsable cité par le journal, les Américains « assurent n’avoir pas coupé le renseignement et disent simplement ne pas avoir vu le tir » , une explication qu’il juge faible.

Toutefois, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiha, a affirmé le 13 octobre que la coopération se poursuivait.

Un différend ouvert depuis le 10 octobre

Pour rappel, Le 10 octobre, au lendemain d’un accord avec Vladimir Poutine pour importer du diesel russe, Trump s’en est pris à son homologue ukrainien qui a osé critiquer son projet: « Je pense qu’il est temps que l’Ukraine ait un nouveau président ». Il a aussi expressément *demandé à Zelensky de cesser de frapper les raffineries russes.

En outre, selon le Kyiv Independent, Washington avait menacé de suspendre le partage de renseignements si Kiev poursuivait ces frappes.