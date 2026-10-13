Mois du Consommons local :  Prudentienne Gbaguidi Houngnibo invite à lire béninois

Consommer béninois ne se limite pas à acheter des produits alimentaires, des vêtements ou des objets artisanaux. Cela passe aussi par les livres. C’est le message de Prudentienne Gbaguidi Houngnibo, présidente fondatrice de l’Association des libraires professionnels du Bénin et vice-présidente de l’Association internationale des libraires francophones (AILF).

À l’occasion du Mois du Consommons local, elle invite les populations à s’intéresser davantage aux œuvres des auteurs béninois, à fréquenter les librairies et à découvrir les histoires issues du patrimoine national. « Le plus souvent, quand on parle d’un mois de consommation locale, on voit sur des stands tout ce qui est lié à l’alimentation, aux artistes et autres. Non, le Consommons local, c’est aussi dans la littérature », souligne-t-elle.

Lire béninois pour préserver notre patrimoine

Selon elle, au-delà de son intérêt économique, l’achat de livres locaux contribue à la transmission de la mémoire collective. Les contes, les récits et les histoires du terroir portent des savoirs et des traditions qui méritent d’être connus des jeunes générations.

Prudentienne Gbaguidi Houngnibo évoque notamment le Houénouho, associé aux contes transmis par les grands-mères. Leur mise par écrit permet de conserver ces récits et de prolonger leur transmission au-delà du cadre familial. « C’est un auteur qui a écrit, qui s’est rappelé, qui a essayé de rappeler à la jeune génération les contes de nos grand-mères », explique-t-elle.

Un geste simple pour soutenir les professionnels du livre

Pour cette actrice du secteur, chaque lecteur peut contribuer à faire vivre la littérature béninoise. Acheter un ouvrage d’un auteur national, offrir un livre produit localement ou recommander une œuvre à son entourage sont autant de façons de soutenir les professionnels du secteur. « Ne pensez pas seulement aux habits, ne pensez pas seulement à la nourriture. […] Tout ce qui est fait au Bénin, tout ce qui est fait dans notre pays, sur notre terroir, c’est ça qui est Consommons local », rappelle-t-elle.