Mondial 2030 : après l'édition de 2026, la CAF identifie les faiblesses à corriger

La Confédération africaine de football (CAF) a clôturé sa Conférence stratégique, organisée pendant trois jours à Santa Maria au Cap Vert. Elle a relevé les points à corriger avant 2030 : le manque de précision dans les détails, la préparation tactique et le décalage entre ambitions et investissements. Les présidents des 54 associations membres, des sélectionneurs et des experts ont participé aux travaux, sous la conduite de Patrice Motsepe du 7 au 9 octobre 2026.

L’Afrique abordait cette réunion après sa meilleure campagne collective en Coupe du monde, avec dix sélections engagées et neuf qualifiées pour la phase à élimination directe. Le Maroc a atteint les quarts de finale pour la deuxième fois consécutive. Pour sa première participation, le Cap Vert a franchi le premier tour avant de s’incliner 3-2 après prolongations face à l’Argentine.

Des détails qui font la différence

Le président de la CAF a appelé à passer aux actes. « Il y a un grand écart entre les bons plans, les bonnes intentions et ce que nous faisons concrètement en matière d’investissements et de résultats. Nous sommes jugés sur les résultats », a déclaré Patrice Motsepe.

Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA, a salué les progrès des équipes africaines, tout en soulignant ce qui reste à améliorer. « Nous en sommes très proches, mais un petit pourcentage peut vous coûter le match. La plupart de ces matches ont été perdus d’un seul but, donc chaque détail devient absolument vital », a-t-il averti.

Bubista, ancien sélectionneur du Cap Vert, a plaidé pour davantage de flexibilité tactique. « Nous ne pouvons pas penser à une seule stratégie. Il faut en avoir plusieurs », a-t-il expliqué. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a résumé l’état d’esprit de la rencontre : « La route vers 2030 commence maintenant. » Le cap est fixé pour 2030 au Maroc, en Espagne et au Portugal. L’enjeu pour l’Afrique sera de corriger ces faiblesses afin de transformer les progrès de 2026 en résultats durables et de viser le trophée.