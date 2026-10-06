Mouvement lycéen en France : Donald Trump désigne deux responsables

« Il ne s’agit pas d’école, il s’agit de l’islam qui veut prendre le contrôle d’un pays autrefois grand. » Le président américain Donald Trump a ainsi commenté mardi 6 octobre 2026, sur Truth Social, la mobilisation des lycéens en France. Ainsi il y associe aussi l’immigration, qu’il juge « hors de contrôle », alors que les élèves défilent depuis plusieurs semaines pour réclamer une réforme de l’éducation nationale.

Une mobilisation que le gouvernement peine à contenir

Pour rappel, tout est parti d’un lycée de banlieue, au nord de Paris, où des élèves ont manifesté pour soutenir leurs enseignants en grève. Très rapidement la contestation s’est propagée à une vitesse que personne n’avait anticipée: « Un nombre sans précédent d’établissements sont concernés », a observé un spécialiste cité par CNN, selon lequel le ministère de l’Éducation est « totalement dépassé » par la crise.

Et pour cause, mardi, le ministère de l’Intérieur a recensé environ 256 000 manifestants sur le territoire, dont 56 000 dans la capitale. Pour l’Union syndicale lycéenne, qui compte parmi les organisations à l’origine des cortèges, le chiffre approche 450 000, soit près du double.

Pour rappel, les lycéens portent eux-mêmes officiellement deux revendications : l’état des écoles et la situation de leurs professeurs.