Jeune Ghanéen tué à New York : Trump accepte d'accorder un visa à sa mère selon Mamdani

Une exception à la politique migratoire de Donald Trump pourrait permettre à une mère ghanéenne de dire adieu à son fils. En effet, le maire de New York, Zohran Mamdani, a annoncé le samedi 31 octobre 2026, dans un message publié sur X, que le président américain avait accepté d’accorder un visa à la mère de Javits Frimpong, un adolescent ghanéen de 15 ans abattu dans le Bronx, aux États-Unis. Il a précisé avoir obtenu cet accord lors d’un appel téléphonique avec le chef de l’État.

« Le meurtre d’un enfant est une douleur qu’aucun parent ne devrait endurer, encore moins à des milliers de kilomètres. La mère de Javits Frimpong mérite de dire adieu à son fils en personne. Je viens de raccrocher avec le président Trump et il a accepté de lui accorder son visa immédiatement », a écrit le maire. Cette promesse est d’autant plus notable que l’administration Trump a suspendu le traitement des visas de 75 pays.

Le Ghana mobilisé pour la demande de visa

Rappelons que le drame s’est produit jeudi 29 octobre, vers 9 h 30, près de Crotona Park, alors que Javits Frimpong se rendait à l’école. Touché à l’abdomen lors de son agression, il est mort à l’hôpital. Cependant selon son père, Thomas Frimpong, chauffeur de taxi, il aurait été victime d’un harcèlement scolaire qui a dégénéré. Il l’avait fait venir du Ghana un an plus tôt, tandis que sa mère était restée au pays.

Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Sam Okudzeto Ablakwa, a remercié Mamdani et Trump sur X, puis indiqué que des agents de son ministère aidaient la mère, Doris Adu Gyamfi, à constituer son dossier. Il avait auparavant assuré le père de « la compassion du gouvernement et du peuple ghanéens », avant d’ajouter que son ministère « travaillerait sans relâche avec les autorités américaines pour que justice soit rendue ».