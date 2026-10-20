Niger : l’Algérie veut mettre son expertise pétrolière au service de Tiani

L’ambassadeur algérien au Niger, Saadi Ahmed, a évoqué le renforcement de la coopération dans les hydrocarbures lors d’une audience avec le président Abdourahamane Tiani, lundi 19 octobre 2026. Plusieurs projets témoignent déjà du rapprochement entre les deux pays dans ce secteur.

Le président nigérien Abdourahamane Tiani a reçu, lundi 19 octobre 2026, l’ambassadeur algérien Saadi Ahmed, accompagné d’une importante délégation d’experts. À cette occasion, les discussions ont notamment porté sur les hydrocarbures, un secteur dans lequel Alger souhaite faire bénéficier Niamey de son expérience.

À l’issue de l’audience, le diplomate algérien a indiqué avoir écouté les conseils et les orientations du chef de l’État nigérien concernant le renforcement des relations bilatérales. « Aujourd’hui, il était question des hydrocarbures », a-t-il précisé devant la presse.

Saadi Ahmed a également évoqué le projet pétrolier de Kafra, dont les deux Premiers ministres ont lancé le forage le 13 août dernier. « L’Algérie a une certaine expérience dans ce domaine dont elle souhaiterait faire bénéficier nos frères nigériens, à l’image du puits de Kafra que les deux Premiers ministres ont lancé le forage le 13 août dernier », a affirmé l’officiel algérien.

Pour rappel, le 24 mars, le Niger et l’Algérie ont signé un mémorandum d’entente portant notamment sur l’exploration, la production d’hydrocarbures et la formation qui vise à renforcer les échanges techniques et le partage de compétences entre les deux pays.

Quelques mois plus tard, les sociétés Sonatrach, côté algérien, et Sonidep, côté nigérien, ont engagé une nouvelle phase du projet de Kafra, dans le nord du Niger qui prévoit le forage de quatre puits d’exploration afin de mieux évaluer le potentiel du gisement.

Par ailleurs, le partenariat a pris une dimension commerciale le 14 août avec une première cargaison de pétrole brut nigérien commercialisée conjointement par Sonatrach et Sonidep a été chargée depuis le terminal pétrolier de Sèmè, au Bénin.

Au cours de l’audience, plusieurs responsables nigériens étaient présents, dont le ministre du Pétrole, Hamadou Tinni, ainsi que les ministres chargés de l’Environnement, de la Justice et le directeur de cabinet du président.