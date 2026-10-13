Niger : une usine à 3,89 milliards FCFA pour produire 250 000 tenues militaires par an

Le Niger cherche à renforcer son industrie de défense et son autonomie stratégique. Représentant le Premier Ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Colonel Major Garba Hakimi a lancé le 12 octobre à Niamey, les travaux de l’Unité de Confection de Tenues Militaires (UCTM). D’un coût de 3,89 milliards FCFA, cette usine doit produire 250 000 tenues militaires par an.

Ce projet fait partie d’un ensemble d’opérations menées par les pouvoirs publics. À Maradi et à Zinder, la transformation de 35 centres de santé et la construction de cinq hôpitaux de district figurent parmi les programmes engagés. Dans la capitale, une troisième usine de traitement d’eau potable est en construction à Karey Gorou, alors que le projet Niger LIRE a lancé la construction de 357 salles de classe à Dosso.

Une production destinée aux forces de défense et de sécurité

Le chantier est entièrement financé par le Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (FSSP) et doit durer 15 mois. Sa présidente, Mme Brah Reki Djermakoye, a affirmé que « ce projet constitue un devoir de redevabilité envers le peuple nigérien ». Elle a également promis que « les tenues que porteront nos militaires soient désormais 100% nigériennes ».

Le ministre Garba Hakimi a souligné « l’autonomie stratégique de nos FDS » et assuré que les soldats disposeront de « tenues beaucoup plus adaptées à l’environnement de notre sahel ». L’usine doit également créer des emplois pour les jeunes et les femmes, former aux métiers techniques et relancer la filière textile, avec la réhabilitation de la culture du coton, selon le gouvernement.