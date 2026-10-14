« Nous sommes plus forts » : l’OTAN prévient la Russie sur les attaques hybrides

En visite à Tallinn, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, affirme que les attaques hybrides russes ne détourneront pas l’Alliance de ses priorités. De plus, il prévient que certaines réponses ne seront pas nécessairement rendues publiques.

« Nous sommes plus forts. La Russie n’est pas dans une bonne position. » Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a affiché sa confiance face aux actions hybrides attribuées à Moscou. Il s’exprimait à Tallinn, en Estonie, lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre estonien, Kristen Michal, consacrée notamment à la sécurité européenne et au soutien à l’Ukraine.

Pour le responsable de l’Alliance, ces attaques constituent un signe de faiblesse. En effet, il estime que leur objectif est aussi d’occuper l’espace médiatique, d’inquiéter les populations et de pousser les alliés à multiplier les déclarations publiques.

« Ces attaques hybrides, et peu importe ce qu’ils sont, sont un signe de faiblesses. (0:10) Ce qu’ils aiment faire, c’est qu’on parle de ça toute la journée, qu’on s’inquiète et qu’on fasse des conférences de presse. (0:16) Nous n’allons pas faire ça. Les gens réagiront où il faut réagir. Encore une fois, ce n’est pas toujours visible« , a affirmé le responsable.

Pour rappel, de préoccupations croissantes concernant les opérations hybrides attribuées à la Russie se sont multipliées ces derniers mois. Celles-ci peuvent prendre différentes formes, notamment les cyberattaques, les actes de sabotage et les opérations visant à perturber le fonctionnement des institutions ou des infrastructures.

Le 18 juillet 2025, le Conseil de l’Atlantique Nord avait condamné des activités cyber malveillantes attribuées au renseignement militaire russe, le GRU. Dans sa déclaration, l’Alliance faisait état de cibles gouvernementales, d’opérateurs d’infrastructures critiques et d’autres entités situées dans plusieurs pays membres.