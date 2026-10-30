Novo Nordisk commercialise le Wegovy en comprimé en France dès le 2 novembre, à 169 € par mois

Le laboratoire danois Novo Nordisk a annoncé le 29 octobre 2026 que le Wegovy en comprimé sera vendu en pharmacie en France à partir du lundi 2 novembre, sur ordonnance. « Nous allons pouvoir le proposer dès la semaine prochaine au tarif conseillé de 169 euros pour un mois de traitement, soit un prix similaire au traitement injectable » à déclaré le directeur général au Parisien. Par contre, le comprimé ne sera pas remboursé, car le laboratoire n’a pas demandé de prise en charge.

Puisque Novo Nordisk n’a déposé aucun dossier auprès de la Haute Autorité de santé, le prix du comprimé sera libre, et il pourra varier d’une pharmacie à l’autre.

Pour rappel, le comprimé contient 25 mg de sémaglutide et se prend une fois par jour, alors que le stylo s’utilise une fois par semaine. Outre ce détail, la Commission européenne l’a autorisé le 15 juillet 2026 pour les adultes dont l’indice de masse corporelle atteint 30, ou 27 s’ils souffrent d’une maladie liée au poids. C’est le premier comprimé de ce type validé contre l’obésité dans l’Union européenne, et le PDG du groupe, Mike Doustdar, l’a présenté comme « Une autre option importante pour les personnes vivant avec l’obésité ».

Dans l’essai OASIS 4, mené sur 307 adultes pendant 64 semaines, les participants ont perdu environ 17 % de leur poids, contre 3 % avec un placebo. Le laboratoire a aussi indiqué que la tolérance du comprimé était proche de celle du stylo.