Nucléaire : l'OTAN rassure la Russie sur son exercice en Italie, après les menaces de Moscou

À quelques jours du lancement de Steadfast Noon, l’exercice nucléaire annuel prévu du 13 au 23 octobre en Italie, l’OTAN a tenu à rassurer la Russie sur ses intentions. Nassima Barrows, directrice de la politique nucléaire de l’Alliance, explique à Politico que l’exercice revient chaque année et « qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter ». Elle ajoute : « C’est prévisible et il n’y a aucune raison de se tromper. »

Ces assurances interviennent dans un cadre tendu. La Russie a envoyé le 1er octobre, une lettre à l’OTAN menaçant de recourir à l’arme nucléaire si elle tentait d’isoler Kaliningrad. Moscou se dit prête à employer son arsenal, « y compris les armes nucléaires ». Au forum Valdaï, Poutine a affirmé que la question nucléaire serait « inévitablement et immédiatement à l’ordre du jour » en cas d’attaque ou de blocus. Mark Rutte a répondu en appelant à la fin des menaces nucléaires.

Un exercice de routine, sans arme réelle

Dix-sept pays vont prendre part à Steadfast Noon. Aucune arme réelle n’est utilisée, et l’OTAN assure que cette édition n’est pas liée à l’actualité mondiale. Selon Nassima Barrows, son but est de former les alliées et de garantir la sûreté de la capacité nucléaire. Elle affirme : « Nous surveillons la Russie de très près. » L’OTAN dit n’avoir observé aucun changement de posture alarmant.

En 2023, Jens Stoltenberg affirmait que l’exercice envoyait un message : « l’OTAN protégera et défendra chacun de ses membres ». Mark Rutte parlait de « pierre angulaire de la sécurité des Alliés ». Moscou reste hostile. Pour le représentant russe auprès de l’OSCE, Dmitri Polyansky, les mesures de l’OTAN « poussent à une guerre directe en Europe ».