Nucléaire : Trump évoque l’arsenal de Kim Jong-un et tranche pour l’Iran

Lors d’un meeting dans l’Ohio, Donald Trump a évoqué les capacités nucléaires de la Corée du Nord et assuré que l’Iran ne disposerait jamais de missile nucléaire.

Le président américain Donald Trump a de nouveau évoqué ses relations avec les dirigeants de puissances nucléaires. Lors d’un meeting de campagne organisé le 3 octobre dans l’Ohio pour les élections de mi-mandat, il a notamment cité le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Trump expliquait alors pourquoi il cherchait à maintenir de bonnes relations avec les dirigeants de grandes puissances. Il a d’abord évoqué le président chinois Xi Jinping, avant de poursuivre sur la Corée du Nord.

« N’est-ce pas une bonne chose d’avoir de bonnes relations avec les dirigeants de grandes nations et d’États dotés de l’arme nucléaire ? Je m’entends très bien avec Kim Jong-un. Savez-vous de qui il s’agit ? La Corée du Nord. Quand on possède 112 missiles nucléaires, il est bon de s’entendre », a déclaré le numéro un américain

Pour rappel, le SIPRI, l’un des principaux organismes de référence sur les arsenaux nucléaires, estimait en janvier 2026 que la Corée du Nord avait assemblé environ 60 ogives nucléaires. L’institut estimait également que Pyongyang disposait de suffisamment de matières fissiles pour produire au moins 30 ogives supplémentaires.

Toutefois, ces chiffres ne permettent pas de vérifier directement l’affirmation de Donald Trump. Le président américain parle de « 112 missiles nucléaires », tandis que le SIPRI évalue le nombre d’ogives nucléaires assemblées et les capacités de production de matières fissiles. En revanche, le président américain n’a fourni aucune précision sur la source de ce chiffre. Donald Trump a finalement établi une différence nette avec l’Iran. « Mais voici la différence. L’Iran n’aura jamais de missile nucléaire », a-t-il martelé.