ONU : à New York, le Bénin a signé 12 accords diplomatiques et économiques avec 10 pays

Lors de la 81e Assemblée générale des Nations Unies (AGNU81), tenue à New York du 21 au 28 septembre 2026, le Bénin a fait entendre sa voix sous la conduite de la Ministre des Affaires étrangères, Mme Corinne Amori Brunet. Selon le bilan de la délégation, 25 entretiens bilatéraux ont eu lieu et 12 accords ont été signés avec 10 pays partenaires, de la Finlande à la Jamaïque et du Rwanda au Cap-Vert.

Le Bénin participait à l’Assemblée à New York en tant que président tournant du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine, fonction qu’il assure depuis le 1er septembre, après l’Algérie. La délégation a rencontré des homologues africains. Parmi eux figurent le Rwanda, Cap-Vert et la Mauritanie, dont le ministre des Affaires étrangères s’est entretenu avec Mme Amori Brunet sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Le 28 septembre à la tribune, la ministre a pris la parole après les délégations du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle a défendu le multilatéralisme, la prévention des conflits et la stabilisation de l’Afrique de l’Ouest.

Des accords concrets

Plusieurs engagements ont été rendus publics en marge de l’Assemblée. Avec le Kazakhstan, les deux ministres ont discuté du renforcement des liens politiques et économiques et signé un accord d’exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de service. Le Luxembourg et le Bénin ont aussi tenu une commission de partenariat axée sur l’innovation, le développement économique et l’investissement dans la jeunesse. Le Bénin a aussi acté son adhésion aux conventions internationales sur la protection et l’usage des cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux. Aussi, des échanges ont eu lieu avec la Serbie et la Jamaïque.

Le 23 septembre, Mme Amori Brunet a présidé la 1369e réunion du CPS de l’Union africaine, consacrée au bon voisinage. Trois points ont marqué les débats : associer les populations frontalières, renforcer la place des femmes et accélérer le partage de renseignements. Le Bénin confirme sa volonté d’allier diplomatie multilatérale et partenariats bilatéraux, au service de la sécurité régionale et du développement économique.