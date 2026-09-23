ONU : le Bénin muscle sa diplomatie à New York alors qu'il préside le CPS de l'UA

Le débat général de la 81ᵉ Assemblée générale des Nations unies a débuté le 22 septembre à New York, avec la participation de plusieurs membres du gouvernement béninois. Le Bénin y a déployé une délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères Corinne Amori Brunet, engagée dans les travaux de cette semaine de haut niveau.

Cette présence intervient alors que le Bénin assure, depuis le 1er septembre, la présidence tournante du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine. Le pays avait pris le relais de l’Algérie, qui occupait ce siège durant le mois d’août. Depuis le début de son mandat mensuel, Cotonou a déjà conduit plusieurs séquences : l’examen de la situation en République centrafricaine le 1er septembre, une réunion consacrée à la protection des enfants soldats le lendemain, puis l’organisation à Cotonou, les 9 et 10 septembre, d’un séminaire ministériel sur les femmes, la paix et la sécurité. C’est dans la continuité de cet agenda que la diplomatie béninoise se déploie désormais à l’ONU.

Une semaine de haut niveau sous le signe de la confiance

La 81ᵉ session de l’Assemblée générale, ouverte le 8 septembre, se poursuit jusqu’au 28 septembre à New York. Elle est placée sous le thème « Rétablir la confiance, gérer la transformation : une ONU au service de toutes et tous », et présidée par le ministre bangladais Khalilur Rahman. Cette édition se distingue par un enjeu particulier : la succession du Secrétaire général António Guterres à la tête du Secrétariat, un dossier qui devrait dominer une partie des échanges informels entre délégations.

Selon le ministère des Affaires étrangères, la mobilisation béninoise vise à porter les priorités du pays et contribuer aux réponses collectives sur les questions de paix, de sécurité et de développement. Plusieurs membres du gouvernement participeraient aux différentes séquences programmées durant la semaine, sans que le détail complet de leur agenda bilatéral n’ait été rendu public à ce stade.

Une forte représentation africaine à l’ONU

Selon les Nations unies, 73 chefs d’État et 45 chefs de gouvernement sont attendus à New York pour la semaine de haut niveau, aux côtés de 49 ministres, 11 vice-présidents et un prince héritier, selon les chiffres communiqués par le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric. Plusieurs pays africains sont représentés au plus haut niveau, notamment le Ghana avec le président John Dramani Mahama et le Kenya avec William Ruto, qui ont déjà participé à des échanges à New York. Le Nigeria est, lui, représenté par son vice-président Kashim Shettima, mandaté par Bola Tinubu pour conduire la délégation et prononcer la déclaration nationale du pays.

L’Union africaine participe également aux travaux avec son président de Commission, Mahmoud Ali Youssouf, accompagné de plusieurs commissaires. Cette présence africaine donne un cadre particulier à la participation béninoise, alors que Cotonou assure en septembre la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.