ONU : la béninoise Inès Hadonou-Toffoun obtient un siège au CDH

La juriste béninoise Akouavi Inès Hadonou-Toffoun rejoint le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de l’ONU (CDH). En effet, son élection a été annoncée à la clôture de la 63ᵉ session de l’instance, le 7 octobre à Genève. Elle exerce comme enseignante-chercheuse à l’Université de Parakou et occupe des fonctions liées aux droits humains au ministère béninois de la Justice.

Le Bénin compte une nouvelle représentante au sein d’un organe d’expertise des Nations unies. Akouavi Inès L. Hadonou-Toffoun figure parmi les six personnalités élues au Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, à l’issue de la 63ᵉ session ordinaire de l’instance, clôturée le mercredi 7 octobre 2026 à Genève.

À l’issue de cette session, le Conseil a adopté 34 résolutions, dont dix à l’issue d’un vote, ainsi que deux décisions et une déclaration de son président. Il a également procédé à l’élection de sept titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et de six membres du Comité consultatif.

Concrètement, le Comité consultatif ne rend pas de jugements et ne sanctionne pas les États. Il réunit 18 experts indépendants qui travaillent sur des questions liées aux droits humains. À la demande du Conseil, ils réalisent des études et lui soumettent des avis pour éclairer ses travaux.

À titre d’exemple, lors de cette 63ᵉ session, le Conseil a demandé au Comité consultatif d’étudier les moyens de faciliter l’accès aux droits pour les personnes handicapées, les personnes âgées et les autres personnes ayant des besoins spécifiques en matière d’accessibilité.

Un mandat exercé à titre personnel

Inès Hadonou-Toffoun fait partie des six nouveaux membres élus au Comité consultatif. Les experts qui y siègent interviennent à titre individuel, sans représenter officiellement leur pays. Par ailleurs, leur mandat dure trois ans et peut être renouvelé une fois.

Les cinq autres personnalités élues sont Josephine Ndagire, de l’Ouganda, Mohammad Sufiur Rahman, du Bangladesh, Riva Ganguly Das, de l’Inde, Jorge Barrera-Rojas, du Chili, et Anikó Szalai, de la Hongrie.