Ormuz : l’Iran affirme avoir piraté un drone américain et l'avoir récupéré intact

La marine des Gardiens de la révolution iraniens affirme avoir récupéré intact un drone américain MQM-170 après avoir pris le contrôle de ses systèmes de guidage.

La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) affirme avoir pris le contrôle d’un drone américain MQM-170 dans la partie occidentale du détroit d’Ormuz, jeudi 29 octobre 2026. En effet, selon son communiqué cité par l’agence de presse Irna, l’unité de guerre électronique a détecté l’appareil, identifié sa présence, puis neutralisé ses commandes avant de le faire atterrir intact.

D’après les autorités iraniennes, le drone avait pour mission d’identifier les systèmes de défense aérienne déployés le long des côtes du golfe Persique et autour du détroit. L’analyse des données récupérées indiquerait que l’appareil avait décollé depuis les côtes d’un pays du sud du golfe Persique.

Pour mémoire, le MQM-170 Outlaw, drone fabriqué par l’entreprise américaine Griffon Aerospace, est une cible aérienne télépilotée conçue pour simuler des menaces, mettre à l’épreuve les systèmes de défense antiaérienne et entraîner les personnels militaires à détecter et à intercepter des engins hostiles.

En effet, au-delà de la collecte d’images, ce type de mission peut permettre d’évaluer la détection d’un appareil et les réactions des défenses adverses. Ainsi, selon le CGRI, la récupération intacte du drone pourrait faciliter l’examen de ses équipements, de ses données embarquées et de ses méthodes opérationnelles.