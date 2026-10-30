Palestine : le Maroc sermonne l'Algérie à l'ONU

L’ambassadeur du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a répliqué à son homologue algérien lors d’une séance du Conseil de sécurité à New York (États-Unis), le 30 octobre 2026. Il a d’abord opposé la situation de son pays à celle de l’Algérie sur la question de la Palestine, puis il a enchaîné sur le droit de s’exprimer des Algériens. Le diplomate représente le royaume à l’ONU depuis 2014.

Omar Hilale s’est adressé directement à l’ambassadeur d’Algérie. Il a ainsi déclaré : « Chez nous, au Maroc, il y a toujours des manifestations chaque semaine en faveur du peuple palestinien. Alors qu’en Algérie, ces manifestations sont interdites ». Il a ensuite poursuivi dans la foulée : « Vous venez ici nous donner des leçons sur la Palestine et vous oubliez de permettre à votre peuple de s’exprimer ».

Les deux pays n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis le 24 août 2021, quand Alger a annoncé la rupture. Un mois plus tard, le 22 septembre, l’Algérie a fermé son espace aérien aux avions marocains. Le 31 octobre, elle a aussi laissé expirer le contrat du gazoduc Maghreb-Europe, qui traversait le territoire marocain. Le Sahara occidental reste le principal point de friction à l’ONU.