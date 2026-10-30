Sahara occidental : les projets rivaux de la Russie et des États-Unis bloqués à l'ONU

La mission de l’ONU au Sahara occidental arrive à échéance sans qu’aucune résolution ne soit adoptée pour la prolonger. En effet, le Conseil de sécurité a rejeté vendredi 30 octobre 2026, à New York (États-Unis), les deux projets qui lui étaient soumis, l’un américain et l’autre russe. Ainsi, le mandat de la Minurso expire ce samedi 31 octobre, à moins que le Conseil ne prenne une nouvelle initiative d’ici là.

Le texte américain a obtenu 11 voix pour et 3 abstentions (Chine, Pakistan et Somalie), mais le vote contre de la Russie a suffi à le faire tomber, car Moscou dispose d’un droit de veto en tant que membre permanent. Le projet russe a ensuite échoué à son tour avec 3 voix pour, 1 contre et 11 abstentions, de sorte qu’il est resté loin des neuf voix requises, et son rejet n’a pas eu valeur de veto.

Deux textes aux objectifs opposés

Le diplomate russe avait présenté son projet comme « la dernière occasion » de prolonger la Minurso dans sa forme initiale, et il s’est donc contenté de proposer une prorogation jusqu’au 31 octobre 2027, sans modifier le nom, les prérogatives ni les effectifs de la mission. Le texte américain allait, lui, dans le sens inverse, puisqu’il faisait du plan d’autonomie marocain l’unique base des négociations et retirait le mot « Référendum » de l’appellation de la mission.

Ce clivage n’est pas nouveau. En effet, la Russie, la Chine et le Pakistan s’étaient déjà abstenus le 31 octobre 2025 lors de l’adoption de la résolution 2797 par 11 voix, alors que l’Algérie avait refusé de participer au scrutin.