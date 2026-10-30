Paris : une femme poignardée dans le XIXe, enquête pour tentative de meurtre

Une femme a été poignardée en pleine journée jeudi 29 octobre 2026 à Paris, en France, alors qu’elle se trouvait avec sa fille de 6 ans. Selon le ministère public, l’agresseur, qui avait « le visage partiellement dissimulé », l’a d’abord « saisie par la gorge » puis frappée « au niveau du flanc droit », vers 15h30, près de son domicile, avenue Simon Bolivar, dans le XIXe arrondissement. Il a ensuite pris la fuite et n’avait pas été interpellé vendredi matin.

Un pronostic vital qui n’est plus engagé

Après l’attaque, la victime s’est réfugiée dans un bar voisin, où les serveurs lui ont porté secours et ont alerté les secours. Elle a ensuite été conduite à l’hôpital Bichat, où les médecins ont constaté « une plaie perforante au flanc droit ». Son pronostic vital, un temps engagé, ne l’est donc plus, puisque « la plaie étant superficielle selon les médecins », a précisé le parquet.

Une enquête pour « tentative de meurtre » a été ouverte et confiée au 2e DPJ. La victime a déclaré qu’elle ne connaissait pas son agresseur, dont l’identité n’a pas été communiquée à ce stade.