Paul Pierce, ancienne star de la NBA, dit avoir du mal à payer ses factures

Dans des documents déposés devant un tribunal des États-Unis et révélés le 27 octobre 2026 par TMZ, Paul Pierce se déclare « à sec ». Son avocat va plus loin en affirmant que son client « se noie financièrement ». En effet, l’ancien joueur de la NBA, champion en 2008 avec les Celtics, explique ne plus recevoir d’argent de Fox Sports depuis août, car son contrat a été résilié. Ainsi, selon sa défense, il aurait « de grandes difficultés » à régler de nouveaux frais judiciaires.

Environ 48 000 dollars de dépenses par mois

Pierce chiffre ses charges mensuelles à 48 000 dollars. Il compte 8 000 dollars de garde d’enfant, 7 000 de restaurants, 5 000 de courses et 3 200 de services de base comme l’électricité. Il a produit ces chiffres en réponse à une requête de son ex-épouse, Princess Santiago qui réclame 40 000 dollars de frais d’avocat supplémentaires, puis 10 000 dollars pour un expert-comptable chargé d’examiner ses finances. Elle lui reproche de ne pas jouer le jeu sur ses documents financiers, tandis que Pierce a demandé au juge de rejeter ces deux demandes.

Un tribunal l’avait pourtant déjà condamné à verser 8 508 dollars par mois de pension provisoire pour leur fils, King, ainsi que 100 000 dollars de frais d’avocat. En effet, Pierce avait lui-même annoncé en juillet que les paiements liés à Fox cesseraient en septembre et que ses revenus allaient fortement baisser. Pour rappel, il avait gagné près de 200 millions de dollars pendant sa carrière en NBA.