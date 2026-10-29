Permis de conduire et éducation routière à l'école : Deux innovations majeures pour sauver des vie au Bénin

Face à l’hécatombe silencieuse qui endeuille quotidiennement les axes routiers du Bénin, l’Assemblée nationale innove. Entre le renforcement de la réglementation et le pari de la prévention dès le plus jeune âge, une nouvelle ère s’ouvre pour la sécurité routière.

Chaque jour, le constat sur nos routes est poignant. Accidents spectaculaires, blessés graves, familles brisées : l’insécurité routière est devenue un problème de santé publique majeur au Bénin. Face à cette situation intolérable, les autorités ont décidé de prendre le taureau par les cornes en introduisant deux innovations majeures dans le code de la route récemment voté au parlement. Il s’agit de l’obligation stricte du permis de conduire pour tout conducteur de véhicule motorisé et l’intégration de l’éducation routière dans les programmes scolaires. Deux mesures complémentaires qui visent à transformer durablement les comportements.

Le permis pour tous les conducteurs motorisés

Pendant longtemps, le manque de qualification de nombreux usagers de la route a été identifié comme l’une des causes principales des drames routiers. Qu’il s’agisse des usagers de deux-roues, des trois-roues ou des véhicules automobiles, circuler sans maîtriser le Code de la route constituait un risque permanent, tant pour soi-même que pour les autres.

L’obligation désormais faite à tout conducteur de véhicule motorisé de détenir un permis de conduire valide vient mettre un terme à des années de tolérance et d’improvisation. Cette décision exige que chaque usager apporte la preuve de son aptitude physique, de sa connaissance des règles de circulation et de sa maîtrise technique du véhicule. En professionnalisant la conduite sur l’ensemble du réseau routier national, l’État entend responsabiliser les citoyens et réduire drastiquement les erreurs humaines, responsables de la grande majorité des collisions.

Prévenir dès l’enfance : l’éducation routière s’invite à l’école

Si la contrainte réglementaire est indispensable pour réguler le présent, la sensibilisation demeure le meilleur investissement pour l’avenir. C’est le sens de la seconde réforme d’envergure : l’introduction de l’éducation routière au sein des établissements scolaires.

Désormais, dès le bas âge, les élèves béninois apprendront à décoder les panneaux de signalisation, à adopter les bons réflexes en tant que piétons ou cyclistes, et à intégrer les notions fondamentales du partage de la rue. En inoculant la culture de la prudence et du respect d’autrui aux plus jeunes, le système éducatif prépare une nouvelle génération d’usagers responsables. L’école ne se contente plus d’enseigner les savoirs académiques ; elle devient un bouclier civique qui protège la vie des enfants et en fait les ambassadeurs de la sécurité routière au sein de leurs propres foyers.

Une synergie d’action pour préserver la vie humaine

L’association de ces deux leviers (la rigueur de la loi d’un côté, la pédagogie de l’autre) constitue une stratégie globale et cohérente. Elle démontre que la sécurité sur nos axes ne dépend pas uniquement de l’état des infrastructures ou de la présence policière, mais repose avant tout sur la conscience et la formation de l’humain.

Ces réformes témoignent d’une volonté politique forte de protéger le capital humain, ressource essentielle au développement de la nation et du « Bénin des splendeurs », voulue par la vision 2060 Bénin Alafia. En exigeant la qualification des adultes d’aujourd’hui et en façonnant le comportement des citoyens de demain, le Bénin pose les jalons d’une mobilité moderne et apaisée. Il appartient désormais à chaque citoyen, parent, enseignant et usager de la route, en attendant la promulgation de la loi votée, d’embrasser ces changements pour que circuler au Bénin ne soit plus un risque, mais un droit exercé en toute sécurité.